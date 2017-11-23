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Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı

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Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı
Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Çaldere Mahallesi ve Kaso mezrasında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Silvan ilçesi mülki sınırları içerisinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Silvan ilçesine bağlı olan, Çaldere Mahallesi ve Kaso mezrasında 23 Kasım 2017 Perşembe günü saat 06.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır” denildi.

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