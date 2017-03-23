Diyarbakır'daki 'evet' oranı Erdoğan'ı kızdırdı

Bakanlarla bir araya gelen Erdoğan, Diyarbakır’daki evet oranının yüzde 35-39 arasında olduğu ifade edilince, “Bu iyi mi şimdi” yanıtı verdi. Erdoğan, “İşi sıkı tutalım, rehavete kapılmayalım” uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pazartesi günkü Bakanlar Kurulu toplantısında, edinilen bilgiye göre, kampanya çalışmaları değerlendirilirken Almanya ve Hollanda’daki olaylar da gündeme geldi. Bu olayların referandum sonuçlarını nasıl etkileyeceği değerlendirmesi yapılırken, Başbakan Binali Yıldırım buna ilişkin araştırmanın henüz devam ettiğini söyledi. Bazı bakanlar da iki ülkenin tavrından sonra yaptıkları ziyaretlerde olumlu havanın sahaya yansıdığına tanıklık ettiklerini söylediler.

Referandum programı gözden geçirilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarda özellikle büyük şehirlere ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi. Bakanların ve parti yöneticilerinin programlarının yeniden revize edileceği ve hemşehri gruplarına göre, belirlenen illerde daha yoğun çalışma yapacakları belirtildi.



Bakanların yurtdışı gezileri ve bakanık programları da iptal edildi. Bakanlar sadece parti tarafından belirlenen çalışmalara katılacaklar.

DİYARBAKIR SORUSU

Erdoğan, özellikle Doğu ve Güneydoğu illerindeki kampanya çalışmaları ve araştırma sonuçlarını da sordu. Bu bölgelerdeki oy oranının iyi olduğu bilgisi paylaşılınca da “Diyarbakır’da durum nedir” dedi. Diyarbakır’daki evet oranının yüzde 35-39 arasında olduğu ifade edilince Erdoğan, “Bu iyi mi şimdi” yanıtı verdi. Erdoğan, “İşi sıkı tutalım, rehavete kapılmayalım” uyarısında bulundu.