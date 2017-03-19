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Diyarbakır'dan kahreden haber! 2 asker şehit

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Diyarbakır'dan kahreden haber! 2 asker şehit
Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte ağır yaralanan bir yüzbaşı ve bir uzman çavuş kaldırıldıkları hastanede şehit olurken, çatışmada 6 PKK'lı öldürüldü.

Diyarbakır’ın Lice, Kulp ve Hani ilçelerinin kuzeyi ile Bingöl’ün Genç İlçesi arasında kalan bölgede 5 Mart’ta 7 bin asker, polis ve güvenlik kurucu ile gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlar devam ederken, bugün Lice ile Hani ilçeleri arasındaki bölgede bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile sıcak temas sağlandı.

Teröristlerin açtığı ilk ateşte yaralanan bir yüzbaşı ile bir uzman çavuş kaldırıldığı Diyarbakır’daki Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Çatışmada ilk belirlemelere göre 6 PKK’lı ölü ele geçirilirken, bölgede operasyonlar devam ediyor.

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