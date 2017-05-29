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"Diyecek bir şeyiniz var mı" sorusuna ne dedi?

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"Diyecek bir şeyiniz var mı" sorusuna ne dedi?
Darbe girişiminin ardından tutuklanan eski Bursa Valisi Şahabettin Harput, bugün ilk duruşması görülen davaya getirildiği sırada, "Diyecek bir şeyiniz var mı" diye soran gazetecilere, “Bursa’ya selam” dedi.

Bursa’da 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 37'si tutuklu toplam 60 sanığın yargılanmasına başlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen eski vali Harput, gazetecilerin "Diyecek bir şeyiniz var mı" sorusuna  “Bursa’ya selam” yanıtını verdi.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da bulunduğu 37'si tutuklu 60 sanık hakkındaki iddianame geçtiğimiz günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

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Sanıklar hakkında, "silahlı terör örgütü yöneticisi olma" ve "terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından, 15-20 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi.  

Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak olan Harput, Kocaeli Kandıra T Tipi Cezaevi’nden önceki akşam  Bursa E Tipi Cezaevi’ne getirildi.

Bursa Adliyesi’ne geniş güvenlik önlemi altında getirilen Şahabettin Harput, gazetecilerin “diyecek bir şeyiniz var mı” sorusuna, “Bursa’ya selam” şeklinde cevap verdi. 

Sanıkların yargılanması 5 gün boyunca sürecek.

 

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