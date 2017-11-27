Bugünkü YENİÇAĞ »
ANASAYFA
YAZARLAR
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
GÜNCEL
SPOR
FOTO GALERİ
VİDEO
KİTAP
DİĞER »
TEKNOLOJİ
BİLİM
OTOMOTİV
MEDYA POLEMİK
KÜLTÜR SANAT
ZAMAN TÜNELİ
SİNEMA
ZAP DEDİK
DİZİ-RÖPORTAJ
KONUK KALEM
ARAŞTIRMA
BASIN İLAN
REKLAM
SAĞLIK
VİDEO GALERİ
»
Gündem
»
Dmitri Peskov ve Erdoğan arasında ilginç diyalog
Dmitri Peskov ve Erdoğan arasında ilginç diyalog
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretinde Kremlin Sözcüsü Peskov ile arasında geçen ilginç diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu.
27 Kasım 2017 Pazartesi 10:25
Yorumlar
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Dmitri Peskov ve Erdoğan arasında ilginç diyalog
Bahçeli'den İYİ Parti'ye tehdit gibi sözler
Tank ile bombalı araç böyle karşı karşıya geldi
Başbakan Yıldırım'dan ABD'de mesajı
Sarhoş elçilik görevlisinden 'Savaş çıkarırım' tehdidi
Pakistan'da ordu göreve çağrıldı
Meral Akşener Mardin'de
Ekonomi Bakanı Zeybekci: "Türkiye büyümede dünya birincisi olacak"
Hulusi Akar: Hainlerden temizlendikçe güçlendik
AKP'li eski rektör Boztuğ: "Öcalan samimiydi"
Erdoğan: "Bunlara nasıl Müslüman deriz, bunlar katil!"
Türkiye'de kadın cinayetinde korkutan rakamlar
Kategoriler
Eğlence
Spor
Asayiş
Genel
Gündem
Kültür-Sanat
Medya
FOTO GALERİ
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 27 11 2017
Gabar'da nefes kesen operasyon
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 26 11 2017
@Gazete_Yenicag tarafından gönderilen tweetler
Yeniçağ Gazetesi
ÇOK OKUNANLAR
Vatanı satmak için yasa çıkarılır mı?
Bir sağlık skandalı
Başbakan nerede?
Cübbeli Ahmet gideceğini açıkladı
Milli Eğitim Bakanı liselere giriş sınavının detaylarını açıkladı
New York Times: 'Türk bankalarına yaptırım uygulayabilir'
ABD, YPG'ye silah göndermeyi neden kesti?
17 Aralık soruşturmasında 'kırmızı bülten' kararı
Devlet, AKP'nin bir şirketi olamaz
Şöhret öğütme sistemi ve kurbanları...
Dmitri Peskov ve Erdoğan arasında ilginç diyalog
İstanbul'da sevgili dehşeti
Künye
İletişim
Ziyaretçi Defteri
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Günün Öne Çıkan Haberleri
Vatanı satmak için yasa çıkarılır mı?
Bir sağlık skandalı
Başbakan nerede?
Cübbeli Ahmet gideceğini açıkladı
Milli Eğitim Bakanı liselere giriş sınavının detaylarını açıkladı
New York Times: 'Türk bankalarına yaptırım uygulayabilir'
ABD, YPG'ye silah göndermeyi neden kesti?
17 Aralık soruşturmasında 'kırmızı bülten' kararı
Devlet, AKP'nin bir şirketi olamaz
Şöhret öğütme sistemi ve kurbanları...
Dmitri Peskov ve Erdoğan arasında ilginç diyalog
İstanbul'da sevgili dehşeti
Sayıştay ortaya çıkardı:1 günde memur olmuşlar
Bunu ancak tıp açıklar!
Rahmi Turan: "Devlet Bey'in aklına yeni mi geldi?"
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.