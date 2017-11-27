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Dmitri Peskov ve Erodğan arasında ilginç diyalog

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Dmitri Peskov ve Erodğan arasında ilginç diyalog
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi görüşmeleri için gittiği Rusya'da Kremlin Sözcüsü Peskov ile arasında geçen diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu.

Rus Devlet kanalı Rossiya'da yayınlanan görüntülerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmek için Soçi'ye gelen Erdoğan'ı Başkanlık konutu önünde Peskov karşılaştı. Putin'le tokalaşırken "Hello, good evening" diyen Erdoğan, daha sonra karşısında Peskov'u görünce, "Peskov! How are you?" dedi.

Peskov ise Erdoğan'ın sözlerine Türkçe "Hoşgeldiniz" diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine Erdoğan Peskov'un iyi derecede Türkçe bildiğini hatırlayarak, "Sana ben niye iyi misin demiyorum ya" diyerek tebessüm etti.

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