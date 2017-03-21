Dodan birinci Hadise şampiyon

Bir ara endişelenmiştim ama korktuğum gerçekleşmedi. "O Ses Türkiye"yi hak eden kazandı. Dodan'ın şampiyonluğu ilan edilirken beni hatırlamışsınızdır sanırım. Murat Boz'un tanımlamasıyla bu "ilahi ses" birinciliği elde ederken türkülerimize bambaşka boyut getirdi. Hele sözleri Sadık Baba'ya ait, Ali Ekber Çiçek'in bestelediği "Haydar, Haydar" hem stüdyodakileri hem ekran başındakileri uçurdu. Dodan Özer'in elinden tutulursa, nerelere geleceğini tahmin edebiliyorum.

Birinci ve ikinciyi birebir tahmin ettiğim için mutluyum. Öbür finalist Resul hali ve tavrı ile gönülleri kazandı. Mütedeyyin bir genç. Görevi kutsal. Ancak sesi güçlü değil. Söylediği Rap'leri notaya dökenler dahi başkaları. Güngören-Bağcılar arasına sıkıştı kaldı. Ona da başarı dileklerimi yolluyorum.

Gerçek kazanan

Altı senedir tefe konulan Hadise, sonunda arzuladığını elde etmeyi başardı. Perde arkasındaki şampiyon sevinçten ne yapacağını şaşırdı. Önemli değişikliklerinden biri kıyafetiydi. Boynundan ayak bileğine kadar kapalı bol bir elbise giymişti. Michelin reklamına dönüşen bacaklarını örtmüştü. Bundan sonrası rejim olmalı. Malum satın aldığı plajını da yakında açacak. Maazallah bu haliyle tsunamiye neden olabilir.

Ödül küçüldü

Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'den vazgeçmeyecektir. Yeni sezonda da Rap'e önem vermesi kesin. O zaman Gökhan'ın önerdiği gibi, bu tür için ayrı yarışma düzenlemeli. Böylece, tepkiler azalır. Dedikodular yok olur. Bir başka önerim yükünü hafifletmesi. Yani görevini paylaşacak yeni isimler bulmalı. Ya da yetiştirmeli. Aksi halde bir gün küt diye yere yıkılır. Ben uyarı görevimi yapayım da o karar versin.

Unutmadan önemli sayılacak bir detayın üstünde durmak istiyorum. Hediye dağıtımında ödül iyice küçüldü. Reklam karşılığı alınan otoyu vermek izleyici ve tabii ki yarışmacıyı hayal kırıklığına uğrattı. Bütün dünyada bu tip organizasyonların ödülleri büyür. Böyle küçülmez.

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Ayrı telden

İstanbul Radyosu'ndan'ın adına bakmayın. TRT Müzik ekranındaki yayınlardan biri. Ahmet Kadri Rizeli'nin şefliğinde sürdürülüyor. Yapım da Pürşen Ergüder imzasını taşıyor. Her şey mükemmel. Sadece Turay Dinleyen'in kemanı rahatsız ediyor. Devamlı Çigan müziği yapıyor. TSM normlarını takmıyor. Ben olsam Dinleyen'i dinlendiririm.

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Hülya Avşar, bu kez cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ı konuk almıştı. Bu genç gerçekten saçlı-sakallı, yakışıklı bir erkek haline dönüştü. Benim merak ettiğim evlenmeye hazırlanması. Bu soruyu fazla uzatmayacağım. Diğer merakım 'Avşar Kızı'na Star'da haftanın en önemli gün ve saatini kimin ayarladığı? Küçük ortak Acun Ilıcalı'nın katkısı olduğu kesin.

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Sizlerden

Savaş Kara'nın önerisine teşekkürler. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın açıklaması nedense geç ulaştı. "Burhan" diye hitap ettikten sonra "Burhan Bey" düzeltmesini beğendim. Konuşma tarzıyla ilgili yorumum ise değişmedi. A. İhsan, "Evliya Çelebi Seyahatnamesi"nden yola çıkıp 1650'lerdeki maaş ödenememesi durumunu dile getiriyor. Son notu daha ilginç; "Allah o dönemi geri getirmesin".

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K. Baykarael'in fıkralarla süslediği mesajlarını ilgiyle okuyorum. Frankfurt'tan Cenap Gümüşçüoğlu, "Balık kavağa çıktı" başlıklı yazımdan dolayı arkadaşım Esat Atalay'a hak verenlerden. Bu konuda yalnız da değil, pek çok kişi onun görüşünde. N. Öztürk, YGS'de dağıtılan silgilerin işe yaramadığını belirtip, ÖSYM'nin dikkatini çekiyor.

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Umur Hazangil'in yazdıkları çok hoş:

"Yazılarınızı okuyorum. Güncellerden daha fazla eskiye ait olanlar ilgimi çekiyor. Bana haz veriyorlar. Hani demem o ki, hep Babıali'yi kaleme alsanız. Çaycısından efsanelerine kadar o muhteremleri dile getirseniz. Ama birkaç paragraf değil. Sayfa sayfa, dosya dosya. Kaç kişi kaldı onları değerlendirip, yarınlara bırakabilecek. Selamlar, başarılar". K. Petekçi de aynı konuda görüş bildirenlerden; "Bunlar sadece hatıralar değil. Aynı zamanda edep, usul, erkân, nezaket ve terbiye dersleri. Gayretin daim olsun".

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ÖZEL NOT: Muslera çıkardığı toplar kadar kolay goller de yiyiyor. Sebebi belli. Bu işler ne zaman başladı, bir bakın. Kaleci antrenörü Taffarel ülkesine döndüğünden bu yana. Galatasaraylı yöneticilerin yerinde olsam bir an önce Brezilyalıyı geri getiririm.