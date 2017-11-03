Doğalgaz ucuzlayacak mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, doğalgazın ucuzlayacağını belirterek, "Gaz inşallah daha da ucuzlayacak, şehirlerde hane halkı da sanayi de daha ucuz gaz kullanacak" dedi.

Bakan Albayrak, Uluslararası Doğal Gaz Kongresine katıldı. Albayrak, "Artık, satıcılardan ziyade alıcıların piyasayı domine ettiği bir yöne doğru gidiyoruz ve Türkiye, bu piyasada daha aktif oluyor. Gaz inşallah daha da ucuzlayacak, şehirlerde hane halkı da sanayi de daha ucuz gaz kullanacak" şeklinde konuştu.



Bakan Albayrak, "Depolama alanında da tarihi büyük adımlar atıyoruz. Kasım veya Aralık gibi ikinci yüzer LNG santralini devreye alıyoruz. Tuz Gölü'nün ikinci fazı 2019'da bitiyor. 2021-22'de yıllık 10 milyar metreküpün üzerinde depolamayla Türkiye enerjide başka bir yere gidiyor." dedi.