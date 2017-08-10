Doğalgazda 460 TL'lik fatura artışı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, “BOTAŞ’ın doğalgaz fiyatını olması gerekenden çok daha az indirmesi nedeniyle Ekim 2016’dan bugüne kadar konutlarda doğalgaz faturası toplamda 460 TL daha pahalıya gelmiştir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, yaptığı açıklamada, ham petrolün varil fiyatının 2013’ten 2016’ya kadar dolar bazında toplam yüzde 60 düşmesine rağmen hükümetin 2014 yılının Ekim ayından itibaren geçerli olmak üzere doğalgazın toptan satış fiyatına yüzde 9 zam yaptığını ve 2 yıl boyunca da herhangi bir indirim sağlamadığını belirtti.

Bu durumun doğalgazın uluslararası fiyatlarına da 2014 yılından itibaren ciddi biçimde yansıdığını ancak hükümetin yurtiçi fiyatlarına uluslararası piyasalardaki düşüşü yansıtmadığını kaydeden Erdoğdu, şunları kaydetti:

“BOTAŞ’ın 2015’te 37,1 milyar TL’lik brüt satış hasılatına karşılık 34,6 milyar TL satış maliyeti oluşmuştur. 2016 yılında doğalgaz satışlarının bir önceki yılda 41,3 m3ten yüzde 20 düşüşle 37,1 milyar m3’e gerilemesi sonucunda brüt satışlar da 37,1 milyar TL’den 29,7 milyar TL’ye gerilemiştir. 2016 yılında satış hasılatında yüzde 20 gerileme gözlenirken satışların maliyeti ise satış hasılatından yüzde 88 daha fazla düşüş sergilemiştir. Satışların maliyetindeki yıllık düşüş oranı yüzde 37,7 olmuştur.

2015 yılında geçmiş yıl zararlarını mahsup eden kurumun dönem karı 541 milyon TL’den 2016 yılında 6,9 milyar TL’ye yükselmiş ve tahakkuk eden 1,9 milyar TL’lik kurumlar vergisi tutarı ile BOTAŞ 2016 yılının kurumlar vergisi şampiyonu olmuştur.

Maliyet kalemlerindeki olumlu gelişmeleri fiyatına yansıtmayan BOTAŞ üretene de, tüketene de eziyet etmektedir. BOTAŞ’ın doğalgaz fiyatını olması gerekenden çok daha az indirmesi nedeniyle Ekim 2016’dan bugüne kadar konutlarda doğalgaz faturası toplamda 460 TL daha pahalıya gelmiştir. Türkiye’de elektriğin yüzde 36’sının doğalgazla çalışan santrallerde üretildiği, sanayinin elektrik tüketimindeki payının yüzde 50’ye yakın olduğu ve bu iki sektörün toplam doğalgaz tüketiminin yüzde 73’ünü temsil ettiği gerçeği de göz önünde tutulacak olursa BOTAŞ’ın doğalgaz fiyatlarını yeteri kadar düşürmemesinin Türkiye ekonomisine verdiği zarar daha da vahim bir boyuta ulaşmaktadır.”