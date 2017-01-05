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Doğan Holding'e FETÖ operasyonu

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Doğan Holding'e FETÖ operasyonu
Doğan Holding Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel ile holdingin eski CEO'su Yahya Üzdiyen 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Doğan Holding, operasyonun tutuklanan Ankara temsilcileri Murat Barbarosoğlu hakkındaki soruşturma kapsamında gerçekleştiğini bildirdi.

Doğan Holding’ten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu sabah Şirketimiz Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel’in ve eski yöneticimiz Yahya Üzdiyen’in, daha önce Ankara Temsilcimiz Barbaros Muratoğlu’nun tutuklanmasına neden olan soruşturma kapsamında ev ve ofislerinde arama yapılmış ve kendileri gözaltına alınmıştır.  Söz konusu arama işlemi sadece adı geçen yöneticilerimizin şahsi çalışma ofislerinde yapılmış olup, şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini etkileyen herhangi bir durum bulunmamaktadır. Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları faaliyetlerine aynen ve kesintisiz olarak devam etmektedir. Konu ile ilgili yeni bir gelişme olduğu takdirde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır."

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