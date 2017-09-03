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Doğan Yurdakul hayatını kaybetti

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Doğan Yurdakul hayatını kaybetti
Gazeteci ve yazar Doğan Yurdakul, Datça’daki evinde yaşamını yitirdi.

Odatv'nin haberine göre, gazeteci ve yazar Doğan Yurdakul, Muğla'nın Datça ilçesindeki evinde hayatını kaybetti.

Doğan Yurdakul 1946’da Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra Paris Sorbonne, Vincennes ve Cenevre üniversitelerinde lisansüstü öğrenim gördü. Yenigün, Ulus, Vatan, Aydınlık, Evrensel, Siyah-Beyaz, Günaydın gazeteleri ile Kim, Yön ve Devrim dergilerinde çalıştı. 32. Gün adlı televizyon programının Ankara temsilciliğini yürüttü. 35 yılın ardından emekli oldu. 1998’den bu yana yaşamını çevirmenlik yaparak ve kitap yazarak sürdürdü.

Yurdakul, FETÖ'nün kumpas davalarından Odatv davası kapsamında bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olmuş ve dava sonunda beraat etmişti. Yurdakul, cezaevinde olduğu sırada hayatını kaybeden eşi Güngör Yurdakul'un 15 Eylül 2011'deki cenaze törenine cezaevi aracıyla getirilmişti.

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