Doğru gün ve saati seçmenin önemi

Sezon ortasında yayına giren dizilerin şanslarının daha önce başlayanlara oranla daha az olduğunu hep söylüyoruz. Atı alanın Üsküdar’ı geçmesi durumu, yani. Çok fazla fırsat çıkmasa da, bazen gün ve saatlerde uygun boşluklar olabiliyor, başlamak için bunların kollanmasında yarar var. Örneğin çarşamba akşamları “Poyraz Karayel” den boşalan yer, “Diriliş Ertuğrul” u izlemeyen seyirci kitlesini yakalamak için bir şans gibi görünüyor. Kanal D, yeni dizisi “Evlat Kokusu” nu o akşam hemen başlatıyor ama yine de çoktan paylaşılmış bir güne gitmektense, burada şansını denemek daha iyi, çiçeği burnunda yapımlar için. Üstelik çarşamba akşamları “Survivor Türkiye” de şimdilik yok. Şimdilik diyoruz, çünkü bu yarışma giderek 7 gün 24 saat yayınlanma yolunda ilerliyor. Beş akşamla başladı, geçen hafta perşembe akşamına da yayın koydular. Sahi, o akşam yayınlanan “O Ses Türkiye” ne oldu, bu arada?