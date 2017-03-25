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Doğu Guta'ya hava saldırısı: 17 ölü

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Doğu Guta'ya hava saldırısı: 17 ölü
Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Hamuriye beldesine düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 17’ye yükseldiği, 50 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Hamuriye beldesine düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 17’ye yükseldiği, 50 kişinin yaralandığı bildirildi. 

Sivil savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, Doğu Guta'daki Hamuriye beldesine rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 17'ye yükseldi. Saldırıda, aralarında sivil savunma mensuplarının da bulunduğu en az 50 kişi yaralandı.

Ölenler arasında kadın ve çocukların da olduğu, yaralıların beldedeki sahra hastanelerinde tedavi edildiği belirtildi. 

Beşşar Esed'e bağlı birlikler, bir haftadan bu yana Cobar ve Kabun mahallesi ile Doğu Guta bölgesindeki ilçe ve beldelere kara ve havadan yoğun şekilde saldırıyor.

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