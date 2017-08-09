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Doğu Türkistan'da deprem!

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Doğu Türkistan'da deprem!
Çin'in güneybatısında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 175 kişi yaralandı.Öte yandan Ciucaygou'ya yaklaşık 3 bin kilometrede uzaklıkta bulunan Doğu Türkistan'da da 6,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 175 kişinin yaralandığı bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Sıçuan'ın Ciucaygou vilayet merkezinde dün yerel saatle 21.19'da meydana gelen deprem yerin 20 kilometre altında kaydedildi.

Ciucaygou’ya 300 kilometre mesafede bulunan eyaletin başkenti Çıngdu ve çevre kentlerden de hissedilen depremde ilk belirlemere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 175 kişi yaralandı.

Sıçuan eyaletinde bugün de 3 ila 4 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi.

Arama ve kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede, çok sayıda binanın yıkıldığı ya da hasar gördüğü ifade ediliyor.

Büyük şelaleleri ve karstik yer şekilleriyle ünlü bir milli park olan Ciuzai Vadisi'nin içinde yer alan Ciucaygou, ülkenin en önemli turizm destinasyonlarından biri.

DOĞU TÜRKİSTAN'DA 6,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Öte yandan Ciucaygou'ya yaklaşık 3 bin kilometrede uzaklıkta bulunan Doğu Türkistan'da da sabah saatlerinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre altında meydana geldiği belirtilen depremin Cinghe vilayetinde kaydedildiği ifade edildi.

Çin'de deprem fay hatları ülkenin güneybatısındaki Sıçuan bölgesinden kuzeybatısındaki Türkistan'a uzanan alanlarda ilerliyor. Bu alanlarda sıklıkla deprem meydana geliyor. 

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