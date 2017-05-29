Doğuş kanallarının satış bilmecesi

uzun zamandır Doğuş Grubu’nun bünyesindeki NTV, Star TV, Kral TV ve NTV Spor’un satılacağı ya da hisselerinin büyük bir bölümü- nün yabancı bir gruba devredileceği yönündeki söylentiler almış yürümüş durumda. Görünen o ki, bu söylentilerde gerçek payı yüksek. Grup, medyada küçülmeye gidecek ama tamamen de dışında kalmayacak. Özellikle ilk göz ağrısı ve Ferit Şahenk için baba yadigârı durumundaki NTV, büyük ihtimalle bu satışın dışında tutulacak. Diğerleri için ise, pazarlıkların sürdüğü söyleniyor. Doğuş Grubu kanalları, en azından kurumsallık ve istikrar açısından örnek kanallar. En azından nerede, ne zaman, neyin yayınlanacağını biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı ya da Başbakan’ın konuşmalarının -son zamanlarda biraz abartılarak da olsa canlı yayınları dışında bu akış pek sekteye uğramıyor. Yani öyle bir duruma geldik ki, olması gereken en doğal durumu kanalın hanesine artı olarak yazıyoruz.