Doktor Bahçeli'yi korkutan kaset...

Bildiğiniz!.. Tivıtırın lideri doktor Devlet Bahçeli, önceki gün partisinin Meclis grup toplantısında tabiatı gereği Türk milliyetçilerini tehdit etti, hakaretler yağdırdı. Hem de nasıl!.. Vatan, millet, bayrak için yollara düşen, beka için referandumda "hayır" diyeceğini demokratik yollardan ilan eden Türk milliyetçilerine, Ülkücülere, "Kurmak için uygun zaman kolladığınız partinizle gelin boyunuzun ölçüsünü görelim" tehdidini salladı. Bu ciddi(!) tehdidi, son seçimde partisini HDP'nin arka sıralarına düşüren doktor Devlet Bahçeli yaptı. HDP'li Ahmet Türk'ün tutukluluğunu kaldırtan Bahçeli yaptı. Son 14 yıldır bir tek seçim başarısına imza atamayan ve partisini AKP'nin arka bahçesi haline getiren tivitırın lideri yaptı. Aslında bu tehdit, büyük bir korkunun ve paniğin dışa vurumuydu. 'Türk Milliyetçileri Hayır Diyor Platformu'nun 18 Şubat Cumartesi günü düzenlediği büyük buluşma toplantısı ve oradan dalga dalga tüm yurda yayılan heyecan ve hava, karabasan gibi çökmüş olmalı "evet" cephesinin üstüne. Tüm engellemelere karşı toplantının düzenlendiği salonun içini ve dışını dolduran 20 bine yakın millet devlet sevdalısı fena halde panikletmiş ve korkutmuş olmalı Balgat sakinlerini. Hak da vermek lazım!.. Kurultay firarı karşılığında iktidara verilen ve yerine getirilmesi gereken sözler var. Buraya kadar sıraladığım korku ve paniğin dışa vurumunu belgelendireceğim.

Önce, kısa bir doktor Devlet Bahçeli hatırlatması yapalım:

Tivıtırın lideri Bahçeli, odasına kapanıp televizyon seyretmekten arta kalan zamanlarında siyasi faaliyetler ile meşgul olur. Kendisinin sıkı bir Kral tivi izleyicisi ve bir zamanlar Seda Sayan'ın sabah programlarının sıkı bir takipçisi olduğunu bilirdik. En son MHP'yi takip eden gazetecilerle yaptığı gizli (!) yemekli toplantıdan basına sızan haberlerden öğrendik ki trend değişmiş.

Ben demiyorum... O yemekli toplantıdan sızan haberlerden birinde deniyor ki: "Gazetecilerle bir araya gelen Bahçeli, 'Canınız sıkıldığında ne yapıyorsunuz' sorusuna kendi kendine tartıştığını ve bol bol dizi izlediğini söyleyerek yanıt verdi.

Bahçeli, söz konusu soruya 'Kendi kendime tartışıyorum. TV'ler ona cevap veriyor, çok güzel dizi filmler var. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı izliyorum. İçerde revaçta ama o dizide çok şiddet var. Aynı saatlere denk geliyor bazıları. Cesur ve Güzel'i de takip ediyorum. Perşembe günü olduğu için' dedi.

'Dizilerde oyunculuğunu beğendiğiniz biri var mı?' sorusuna da Bahçeli, 'Valla Cesur ve Güzel'deki hanımefendi. Tuba Büyüküstün. Evet, o. İyi bir oyuncuya benziyor. Eşkıya Hükümdar Olmaz'da oradaki dört beş tane oyuncu var, başrol oynayanlar' dedi. 'TRT'de Abdülhamid ile ilgili dizi yayınlanacakmış' sorusuna da 'Torunu Sultan Hanım oynamasın da' ifadelerini kullandı.

Bahçeli, 'Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini izlediniz mi' sorusuna ise 'Üç büyüklerin maçını seyretmek yerine Ahmet Çakar'ı dinlemek daha faydalı. (Gülüyor) Yerden yere vuruyor. Hem ağır sözler söylüyor hem de sizin görmediğinizi o bir otoriter hakem gözüyle görüyor. Tadı kaçtı ama...' yanıtı verdi."

Doktor Devlet Bahçeli'nin değişen tivi alışkanlıklarına diyeceğim bir şey olamaz. Fakat, dün MHP Genel Merkezinden görüştüğüm bir dostumun dediğine göre, Bahçeli bugünlerde çok meşgulmüş. Kurduğu bir ekiple beraber 18 Şubat'ta 'Türk Milliyetçileri Hayır Diyor Platformu'nun Ankara'da düzenlediği toplantının kasetlerini izliyor, notlar çıkarıyormuş. Çok ince ve detaylı bir izleme-inceleme yapıyormuş. Bu titiz (!) inceleme epey de vaktini alıyormuş.

Aslında, Bahçeli'nin sıkı takipçisi olduğu tivi programlarından kopup kendisini söz konusu kasetlere vermesine gerek yoktu.. Tertip komitesinden, oraya katılanların listesini rica etse herhalde kendisini kırmazlardı. Çünkü, oraya katılan memleket sevdalılarından, Ülkücü çilekeşlerden birisi bile kendini saklamadı. Toplantının sunucusu katılımcıları anons etmekten bitap düştü.

İşin ilginç yanı, büyük buluşmaya gelen -benim tanıdığım- daha önce AKP'ye oy veren sade vatandaşlar da mevcuttu. Hatta, toplantı bittikten sonra, yazılarımızı takip ettiğini belirterek, daha önce AKP'ye oy verdiklerini fakat referandumda "hayır" vereceklerini söyleyen benimle tanışan insanlar da vardı. Acaba, doktor Devlet Bahçeli bu mahşeri kalabalık içinde onları mı tespit etmeye çalışıyor diye kuşku düştü içime. Tivıtırın lideri zor durumda!.. Verdiği sözleri yerine getirememesinin mahcubiyeti içinde lideri R. Erdoğan'a, "sizden de katılım olmuş" raporu için detaylı inceleme yapıyor olabilir!..

Aslında, Bahçeli'nin önüne getirilen kasetlerde tek gerçek var;

Kurt, koyuna benzemez!.. Ve bu gerçek, 16 Nisan referandum sandığında bir kez daha tescillenecek... Sonra?.. Önümüzdeki maçlara bakacağız!..