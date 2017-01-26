Bugünkü YENİÇAĞ »

Dokunulmazlık dosyası Meclis'te

»
Dokunulmazlık dosyası Meclis'te
CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 13 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encu, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi.

Gelen dokunulmazlık dosyalarında, Kılıçdaroğlu ile Kürkcü'nün ikişer fezlekesi bulunuyor.

Bu fezlekeler, hakkında dosya bulunan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa değişikliği kanunu uyarınca milletvekillerinin yargılanmaları amacıyla TBMM'de 139 milletvekiline ait 682 fezlekenin Adalet Bakanlığına gönderilmesinden sonra, TBMM Başkanlığına ulaşan ilk dosyalar olma niteliği taşıyor. Halen bu dosyalardan milletvekillerinin yargılanmaları devam ediyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Dokunulmazlık dosyası Meclis'teDokunulmazlık dosyası Meclis'teBozdağ referandum için kesin tarih verdiBozdağ referandum için kesin tarih verdiÜmit Özdağ: Türk milletine terörle şantaj yapılıyorÜmit Özdağ: Türk milletine terörle şantaj yapılıyorSuç, halkoyuna sunulursa ne olur?Suç, halkoyuna sunulursa ne olur?Bedel ödeyen sendika: Türkiye Kamu-SenBedel ödeyen sendika: Türkiye Kamu-SenBalgat'ın ihracı gerekirBalgat'ın ihracı gerekirReferanduma giderken anket terörüReferanduma giderken anket terörüMazlumların bedduasından kork!Mazlumların bedduasından kork!Geçti Bor'un pazarıGeçti Bor'un pazarıKaranlıktan aydınlığaKaranlıktan aydınlığa
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti