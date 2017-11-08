Dolar 10 ayın zirvesini gördü

3.82 seviyesine kadar gerileyen dolar kuru, 3.9010 seviyesini görerek 10 ayın zirvesine ulaştı. 4.5240'a ulaşan euro/TL ise tarihi rekor kırdı.

Yaşanan gelişmelerle geçtiğimiz gün 3.82 seviyesine kadar gerileyen dolar kuru, 3.9010 seviyesini görerek 10 ayın zirvesine ulaştı. Dolar fiyatları şu dakikalarda 3.89 seviyelerinde işlem görürken, euro/TL ise 4.5240 ile tarihi rekoru kırdı.