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Dolar 10 ayın zirvesini gördü

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Dolar 10 ayın zirvesini gördü
3.82 seviyesine kadar gerileyen dolar kuru, 3.9010 seviyesini görerek 10 ayın zirvesine ulaştı. 4.5240'a ulaşan euro/TL ise tarihi rekor kırdı.

Yaşanan gelişmelerle geçtiğimiz gün 3.82 seviyesine kadar gerileyen dolar kuru, 3.9010 seviyesini görerek 10 ayın zirvesine ulaştı. Dolar fiyatları şu dakikalarda 3.89 seviyelerinde işlem görürken, euro/TL ise 4.5240 ile tarihi rekoru kırdı.

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