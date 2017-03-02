Dolar 3.70'i aştı

ABD Merkez Bankası'nın (FED) Mart ayında faiz arttıracağı beklentisiyle gün içinde artış gösteren dolar, TL karşısında 3,70'i aştı.

ABD Merkez Bankası yetkililerinin hafta başındaki açıklamaları sonrası Mart ayında faiz artışı olasılıklarının yükselmesi doların tüm gelişmekte olan ülke para birimleri karşısındaki değer kazancında ana belirleyici oldu.

Işık FX Başanalisti Gizmen Nalbantlı doların yükselişini yorumladı.Sözcü'nün haberine göre FED'in Mart ayına dair beklentilerin artması ile birlikte dolar tüm para birimlerine karşı yeniden değer kazanmaya başladı. FED üyelerinin faiz artırımının yakın zamanda olabileceğine yönelik açıklamaları bu yükselişte etkili oluyor. Özellikle faizlerin daha uzun bir süre düşük seviyelerde kalması gerektiğini söyleyen en güvercin üyelerden Brainard, istihdam ve enflasyondaki iyileşme ve yurtdışı büyüme verilerinde iyileşmenin daha yüksek faizi desteklediğini ifade etti. Açıklamalarla birlikte Mart ayında faiz artırma ihtimali %70 seviyesine doğru yükselirken, dün açıklanan Bej kitap'ta harcamaların büyüme kaydettiği ekonominin ise ölçülü bir aralıkta büyüme kaydettiği açıklandı.

Doların küresel bazda değer kazanması ile birlikte kurda yukarı yönlü hareket güç kazanırken 3.67-3.68 bölgesinin önemli bir direnç olduğunu görüyoruz. Bu seviyenin üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda yarın gelecek enflasyon rakamlarına göre hareketin 3.70-3.75 bölgesine doğru hareket etmesini bekleyebiliriz. Kısa vadede 3.60-3.63 bölgesi destek olmaya devam edecek.