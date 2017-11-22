Dolar bir rekor daha kırdı!

Dolar, Merkez Bankası'nın dün dövizdeki hızlı tırmanışı durdurmak için bankaların fonlama maliyetlerini yükselten adımına karşın bugün ilk işlemlerde 3.98 lirayı da aşarak yeni tarihi rekor düzeye tırmandı.

Yeni güne 3.96 – 3.97 lira aralığında başlayan dolar, gelen alımlarla hızla tırmandı ve 3.9824 lirayı gördü. Dolar ile birlikte tırmanışını sürdüren euro da 4.6747 liraya kadar çıktı. Rekorların ardından dolar gün boyu 3.95 – 3.98 lira aralığında hareket ederken, euro da 4.65 – 4.67 lira aralığında kaldı.

Borsa İstanbul Endeksi yüzde 0.08 yükselerek 105 bin 357 puandan başladığı gün içinde 103 bin 716 puana kadar çekildikten sonra yeniden yükselerek günü yüzde 0.66 artışla 105 bin 964 puanda geride bıraktı.

Dövizi yükselten nedenler arasında sayılan “Merkez Bankası faizlerinin düşük düzeyleri” tahvil-bono piyasasını da etkilemeye devam ediyor. İki yıllık gösterge tahvil ile beş yıllık tahvil faizinin getirisi de 2009’dan bu yana en yüksek seviyelere gelirken, 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 13.18 ile zirvesini gördü.

Diğer yandan gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.08 düzeyindeyken, 10 yıllık tahvilde bileşik faiz spot kapanışta yüzde 13.20’yi buldu. Gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faiz spot kapanışta yüzde 14.29 düzeyindeydi.

Dövizdeki yükseliş, Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası (CDS) primlerini de yükseltti. IHS Markit verilerine göre Türkiye’nin CDS primleri, dünkü kapanışa göre 4 baz puan artarak Nisan ayından bu yana en yüksek düzey olan 222 baz puana yükseldi.

Dövizlerdeki dün tırmanış hız kazandığı zaman Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Merkez Bankası bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri 22 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için (O/N) sıfıra düşürülmüştür. Aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere gün içi limit (GİL) işlemleri için bankalara tanınan limitler 21 Kasım 2017 tarihinde geçerli olan BAL limitlerinin iki katı olarak belirlenmiştir” denildi. Böylece, bankalar tüm fonlamamalarını, daha yüksek maliyetlerle geç likidite penceresinden yapmak zorunda kalacaklar. Merkez Bankası’nın geç likidite penceresi faiz yüzde 12.25 düzeyinde bulunuyor.