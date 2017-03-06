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Dolar fren yaptı

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Dolar fren yaptı
Kuzay Kore'nin bu sabaha karşı dört füze fırlatması, küresel piyasalarda doların çıkışını yavaşlattı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'in Cuma günü yaptığı konuşmada bu ay faiz artış beklentilerini güçlendirmesiyle yukarıya doğru ivmelenen dolar, füze haberinin ardından gevşedi.

Füze haberinin ardından küresel piyasalarda işlemciler, daha güvenli liman arayışıyla dolardan çıkmaya başlayınca, euro 1.05 dolardan 1.06 doların üzerine çıktı. 

İç piyasada da, Cuma günü 3.74 liranın üzerinde olan dolar yeni haftaya 3.71 - 3.72 lira düzeyinde başladı. Buna karşılık euro 3.9470 liraya kadar çıkarak, 3.95 lira sınırına dayandı.

Fed Başkanı Yellen, geçen Cuma günü Chicago'da yaptığı bir konuşmada, Fed'in 14-15 Mart tarihlerinde yapılacak Açık Piyasa Komitesi toplantısından faiz artırımı çıkabileceği sinyalini verdi ve ekledi:

"Ekonomik veriler beklendiği gibi gelmeyi sürdürürse, şu anda federal fon oranını kademeli olarak artırmanın uygun olacağını düşünüyoruz. İstihdamın ve enflasyonun beklentilerimiz doğrultusunda gelişmeye devam edip etmediğini değerlendirecek ve bu durumda federal fon oranının daha fazla ayarlanması uygun olacaktır."

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