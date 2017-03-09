Dolar güne hızlı başladı

Dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın konuşması öncesi 3.67 seviyelerinde seyreden dolar/TL kuru ABD ADP verisiyle yükselişini sürdürdü. Dolar dün gün içinde 3.74 seviyesini aşarak yüzde 1,36'lık bir değer kazandı.

Dolar kuru güne de hızlı başladı. Saat 08.10'da dolar 3.7550 seviyesini gördü. Dün 3.93 ve 3.94 seviyeleri arasında gidip gelen euro ise güne 3.9580'le başladı.

BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD’de dün açıklanan ADP özel istihdam verisinin 298,000 artarak 190,000 olan beklentileri aşarken, Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin de güçlü rakamlar ortaya koyacağı beklentisini yarattı.

Yatırımcıların ABD’de faiz artırımına neredeyse kesin gözüyle bakması ve yılın devamında artırımların devamını beklemeleriyle birlikte ABD’nin iki yıl vadeli tahvillerinin getirisi yüzde 1.378’e yükselerek Ağustos 2009’dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Fed'in, dün beklenenden oldukça iyi çıkan ABD özel sektör istihdam verisi sonrası, gelecek haftaki toplantıda faiz artırımına gitmesinin neredeyse kesin hale gelmesi ve bunun sonucu uluslararası piyasalarda doların ve ABD Hazine tahvil faizlerinin yükselmesi, ABD para birimini yurtiçinde de destekledi.

ALTIN 5 HAFTANIN DÜŞÜĞÜNDE

Altın, ABD`de güçlü çıkan istihdam verisinin tahvil faizlerini yükseltmesi ile birlikte 5 haftanın en düşüğüne indi.Altın fiyatları, beklenenden daha güçlü çıkan ABD özel sektör istihdam verisinin doları güçlendirmesi ve ABD Hazine tahvillerinin aşağı yönde hareket etmesine neden olmasının ardından gün içinde beş haftanın en düşük seviyesini gördü. Altının onsu yüzde 0.2 düşüşle ons başına 1,205.99 dolara kadar indikten sonra 1,207.86 dolara geldi.