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Dolar güne nasıl başladı?

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Dolar güne nasıl başladı?
Dün hareketli bir gün yaşayan dolar kuru,yeni günde 3.83 seviyesinde işlem görüyor. Euro kuru ise 4.45 seviyelerinde.

Dün Merkez Bankası'nın rezerv opsiyon mekanizması ile reeskont kredilerine ilişkin adımları ve akşam saatlerinde gelen Türkiye-ABD arasındaki vize kriziyle ilgili yumuşama haberiyle 3.8224 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, yeni güne 3.83 seviyesinde başladı.

Dolar kuru saat 8.43 itibarıyla 3.8350 seviyesinde işlem görürken, euro/TL 4.4528 seviyelerinde bulunuyor. Euro/dolar ise 1.1608 seviyesinde hareket etti.

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