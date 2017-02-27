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Dolar haftaya nasıl başladı?

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Dolar haftaya nasıl başladı?
ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen açıklamalar ve Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adimlarıyla 3.55 liraya kadar çekilen dolar yeniden 3.60 lira sınırını geçti.

Yeni haftaya dolar 3.61 liraya yakın düzeylerde başlarken, euro da 3.80 lirayı aşarak 3.8150 lira düzeyine kadar çıktı.

Piyasaların bu hafta boyunca eyalet Fed başkanlarının konuşmalarına odaklanması bekleniyor. Fed Başkanı Janet Yellen, Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer ve Fed Guvernörü Jerome Powell'ın da konuşma yapacakları 3 Mart Cuma günü ayrıca iç piyasada enflasyon verileri de izlenecek.

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