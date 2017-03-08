Dolar kritik seviyeyi aştı

Yeni haftaya düşüşle giren dolar/TL kuru bugün Merkez Bankası'nın açıklamaları sonrası yeniden kritik seviye olan 3,70 lirayı aştı.

Güne hafif değer kaybıyla 3.6742 seviyelerinden işlem gören dolar/TL saat 11:26'da 3.71'in üzerine kadar tırmandı.

TCMB Başkanı bugün Denizli'de yaptığı konuşmada son dönemde alınan para politikası tedbirlerinin hedeflenen sonuçları verdiğini söyledi. Çetinkaya "Sıkı parasal duruşun da katkısıyla enflasyonun yeniden düşüş eğilimine gireceği tahmin edilmektedir. İkinci yarıda baz etki azaldıkça enflasyon daha makul seviyeye gelecek" dedi.

Dün, gün içinde 3,6712 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 değer kaybıyla 3,6809'dan tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan dolar/TL, açıklanan arındırılmamış sanayi üretimi endeksinin ocakta beklentilere paralel yüzde 4,3 artmasının ardından saat 10.20'de 3,6780 seviyelerinde yatay bir seyir izliyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,10 değer kaybıyla 3,8880'den, sterlin/TL de yüzde 0,07 düşüşle 4,4895'ten işlem görüyor.