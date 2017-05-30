Dolar ne kadar?

Haftaya yatay bir seyirle başlayan dolar/TL, uluslararası piyasalarda 3,58'in üzerinde işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3,58 seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Dolar dün günü 3,5745'den tamamlamıştı.

Euro ise 3,98 seviyesinden işlem görüyor.

Brent petrol 52,09, altının ons fiyatı da 1268,22 dolardan işlem görüyor.

Piyasaların yurtiçinde en önemli gündem maddesi olası bir kabine revizyonu. Özellikle ekonomi yönetiminde değişiklik yapılıp yapılmayacağı, yapılır ise nasıl bir değişikliğe gidileceği yakından takip ediliyor. Öte yandan, cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi de yakından izlenecek.