Bugünkü YENİÇAĞ »

Dolar ne kadar oldu?

»
Dolar ne kadar oldu?
Güne düşüşle başlayan ve 3,6510'a kadar gerileyen dolar/TL, son bir ayın en düşük seviyelerinde seyrediyor.

Dün 3,70 seviyelerinden başlayan düşüşünü gün boyu devam ettiren dolar/TL, günü yüzde 0,65 azalışla 3,6691'den kapattı.

Küresel piyasalarda azalan dolar talebinin etkisiyle düşüş eğilimini bugün de sürdüren dolar/TL, 9 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesi olan 3,6510'a kadar geriledi. Dolar/TL, 3,65 sınırından gelen tepki alımları ile saat 09.45'te 3,6620 seviyesinden alıcı bulurken, aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 3,8900, sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 4,5940'tan işlem görüyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Marmaray seferlerinde aksamaMarmaray seferlerinde aksamaBerdimuhammedov yeniden Devlet Başkanı seçildiBerdimuhammedov yeniden Devlet Başkanı seçildiOn binlerce kişi hükümeti istifaya çağırdıOn binlerce kişi hükümeti istifaya çağırdıHindistan'da çalınan Nobel Barış Ödülü bulunduHindistan'da çalınan Nobel Barış Ödülü bulunduİstanbul trafiğinde mobil asistan dönemiİstanbul trafiğinde mobil asistan dönemi42 terörist etkisiz hale getirildi!42 terörist etkisiz hale getirildi!125 bin kişi parasını almayı unuttu!125 bin kişi parasını almayı unuttu!Darbeci pilot, annesinin evinde yakalandıDarbeci pilot, annesinin evinde yakalandıCumhurbaşkanı Erdoğan Körfez ülkelerine gidecekCumhurbaşkanı Erdoğan Körfez ülkelerine gidecekFilipinler'deki depremde 6 kişi hayatını kaybettiFilipinler'deki depremde 6 kişi hayatını kaybetti
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti