Dolar ne kadar oldu?

Güne düşüşle başlayan ve 3,6510'a kadar gerileyen dolar/TL, son bir ayın en düşük seviyelerinde seyrediyor.

Dün 3,70 seviyelerinden başlayan düşüşünü gün boyu devam ettiren dolar/TL, günü yüzde 0,65 azalışla 3,6691'den kapattı. Küresel piyasalarda azalan dolar talebinin etkisiyle düşüş eğilimini bugün de sürdüren dolar/TL, 9 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesi olan 3,6510'a kadar geriledi. Dolar/TL, 3,65 sınırından gelen tepki alımları ile saat 09.45'te 3,6620 seviyesinden alıcı bulurken, aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 3,8900, sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 4,5940'tan işlem görüyor.