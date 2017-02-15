Dolar ne kadar oldu?

Fed Başkanı Yellen'ın açıklamalarıyla dolarda yaşanan değer kazancı sonrası dolar/TL 3,65 civarında seyrediyor. Bankalararası piyasalarda dolar 3,65 civarında hareket ederken euro da 3,85-3,86 bandında seyrediyor.

Analistler, Fed'in mart ayı toplantısının faiz artışı için hala masada olduğunu ancak faiz artırımın zamanlaması konusunda herhangi bir sinyalin gelmemesinin, küresel piyasalarda dolara olan talebi sınırladığını ve yatırımcıların risk iştahının devam ettiğini kaydetti.



Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,6360 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu, bu seviyenin kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini ifade ederek, olası yükselişlerde ise 3,7050 seviyesinin direnç konumuna geldiğini belirtiyor.



Fed Başkanı Janet Yellen dün yaptığı konuşmada önümüzdeki aylarda faizlerin artabileceği sinyallerini verdi. Yellen Fed'in önümüzdeki toplantılardan birinde büyük ihtimalle faizleri artırmak durumunda olabileceğini ve faiz artışı kararının ertelenmesinin, Fed'in politika komitesinin eğrinin arkasında kalmasına neden olabileceğini de belirtti.

Dolar, konuşmanın ardından kazançlarını sürdürerek 3,5 haftanın zirve seviyelerine yakın bir seyir izledi. Doların altı büyük para birimi karşısındaki hareketlerini takip eden dolar endeksi 101,26'ya yükseldi.



Küresel piyasalar ve iç siyaset takip edilmeye devam edilecek.