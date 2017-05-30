Dolar ne kadar oldu?

Dün ABD ve İngiltere'nin tatil olması nedeniyle dar bir aralıkta seyreden ve bu sabah 3,58 seviyesine yakın güne başlayan dolarda sert bir düşüş yaşandı. Dolar/TL 3.55 seviyelerine kadar geri çekildi.

Dolar/TL dün en düşük 3,5735, en yüksek 3,5837 seviyesini görmüştü. St. Louis Fed Başkanı James Bullard, 8 Kasım seçimleri sonrasında başlayan balayı döneminin bir noktada sona ereceğini ve Washington’un hisse senedi piyasalarını yukarı taşıyan poitika beklentilerini yerine getirmesinin gerekeceğini söyledi. Dolar/TL bugün en düşük 3,5529, en yüksek 3,5825 seviyesini gördü. Bankalar dün TCMB geç likidite penceresinden yüzde 12,25 faizile 23,23 milyar TL kullandı. Kotasyon GLP repo imkanı ile bankaların kullandığı miktar 22,19 milyar TL oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 11,95 oldu.