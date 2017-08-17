Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL, dün akşam yayınlanan Fed tutanaklarının faiz artırımının ertelenebileceğine işaret etmesinin ardından doların değer kaybına paralel yönünü aşağı çevirdi.

Dolar/TL güne 3.5187/3.5209 seviyesinde başladı. Euro/TL ise 4.1460/4.1464'ten işlem görüyor.

Yurtiçinde bugün açıklanacak bir veri bulunmazken, piyasalar dış verileri izleyecek. Bu çerçevede saat 1130’da İngiltere perakende satışlar, saat 1200’da euro bölgesi enflasyon, saat 15.30’da ABD işsizlik maaş başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksi, saat 16.15’te ABD sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri açıklanacak.

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, Fed tutanaklarının yeni bir faiz artırımı beklentisini törpülemesi ve enflasyonun halen çok düşük olduğunu öne çıkartmasının yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump’ın CEO’lardan oluşan Danışma Kurulu’nu üst üste istifalar sonrasında dağıtmasının da dolara kan kaybettirdiğini söyledi.

Erkan, “Bu sayede TL’nin olumlu bir noktaya geldiğini görüyoruz. İçeride tahvil faizleri, başarılı geçen Hazine ihalelerine rağmen çıkma eğilimini sürdürüyor ve o konuda dikkatler gelecek haftanın ihalelerine çevrildi. Yurtdışı etkisiyle gelen değer kazancının sürdürülebilmesi için TL’nin 3.52 altındaki pozisyonu koruması gerekli. Bu durumda 3.49’a kadar olabilecek bir teknik geri çekilme desteklenebilir” dedi.

Erkan, dolar/TL’nin 3.52 altında kalamaması durumunda ise 3.52–3.54 bandı ekseninde kalacağını belirtti.

Dün saat 16.55’te 3.5257/3.5268 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah saat 09.11’de 3.5187/3.5209 seviyesinde işlem görüyor.

Sepet bazında TL aynı saatte 3.8307/3.8332, euro/TL ise 4.1425/4.1458 seviyesinde bulunuyor.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.84 seviyesinde gerçekleşirken, valörde son işlem yüzde 10.82 oldu.

Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.75 seviyesindeydi.