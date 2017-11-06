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Dolar ne kadar oldu?

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Dolar ne kadar oldu?
Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde sabah saatlerinde 3.8780/3.8805'den işlem görüyor. Euro/TL ise 4.51 seviyesinde.

Dolar/TL ABD ve Türkiye arasında bir süredir devam eden gerilimin önümüzdeki dönemde daha da artabileceğine ilişkin endişelerle Cuma günü sert yükselmişti.

Cuma gününe 3,80'in üzerinde başlayan dolar/TL  beklentilerin üzerinde enflasyon verileri ve ABD ile ilişkilere yönelik endişelerle yükselerek, akşam saatlerinde 3,89'un üzerini test etmişti.

Sabah yurtdışı piyasalarda 3,8905 ile 1 ayın zirvesini gören dolar/TL, sonrasında bankalar arası piyasada 3,87 liradan güne başladı.

Euro/TL de sabah 4,52 lirayı görmesinin ardından 4,5070 liraya indi.

Bugün Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ve yurt içinde reel efektif döviz kuru verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,9100 ve tarihi zirvesi konumundaki 3,9422'nin direnç, 3,8400 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi. 

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