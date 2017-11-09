Dolar ne kadar oldu?
Uluslararası piyasalarda ilk işlemlere 3.86 seviyelerinden başlayan dolar/TL saat 08.50 itibariyle 3.8710'dan seyrini sürdürüyor.
Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3.8690 seviyesinden başladı. Dün günü 3.8740'tan kapatan kur saat 08.50 itibariyle 3.8710'dan işlem görüyor.
Euro/TL 4.4910'dan işlem görürken, euro/dolar 1.1595 seviyesinde yer alıyor. Brent petrol 63.55, altının ons fiyatı da 1283.50 dolardan işlem görüyor.
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