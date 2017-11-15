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Dolar ne kadar oldu?

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Dolar ne kadar oldu?
Euro yeni güne Türk Lirası karşısında rekorunu tazeleyerek başlarken, Dolar ise 3.90 TL'nin üzerini gördü.

Avrupa'da ekonomik büyümenin güçlü olacağına dair artan beklentilerle euronun dünyada değerlenmesi sonucu euro/TL rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Euro/TL yeni günde rekorunu 4.6015 seviyesine taşırken, dolar/TL'de yukarı yönlü hareketlendi.

Dolar/TL dün gün boyu yatay bir seyir izlerken, akşam saatlerinde hareketlenerek en yüksek 3.9106 seviyesini gördü. Dolar kuru bugün de hareketli seyrini sürdürürken, uluslararası piyasalarda en yüksek 3.9008 seviyesine hareket etti. Dolar/TL saat 08.38 itibarıyla 3.8899 seviyesinden işlem görürken, euro/TL 4.5879 seviyesindeydi. Euro/dolar ise 1.1791 seviyesinde bulunuyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ VERİLERİ

10.00 Türkiye, ağustos ayı işsizlik
11.00 Türkiye, ekim ayı bütçe dengesi
16.30 ABD, ekim ayı TÜFE 
16.30 ABD, ekim ayı perakende satışlar

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