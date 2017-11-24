Dolar ne kadar oldu?

Çarşamba günü 3.98 ile yeni tarihi zirvesini gören dolar/TL tarihi rekor seviyelerin altında seyretmeyi sürdürüyor.

Bankacılar ABD’de Şükran günü ve bazı Asya ülkelerindeki resmi tatilin ardından piyasada hacimlerin bugün de bir miktar düşük kalabileceğini, Pazartesi günü normale dönülmesini bekliyor.

Çarşamba günü 3.98 ile yeni tarihi zirvesini gören dolar/TL dün Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem’in TCMB’ye yönelik açıklamalarıyla sert gerileyerek 3.9050’ye kadar indi. Kur dün günü 3.92’nin hemen üzerinde tamamladıktan sonra saat 08.50’de 3.9325/3.9340 seviyesinde güne başladı.

Aynı saatte sepet bazında TL 4.2951/4.2970, euro/TL ise 4.6588/4.6614 seviyesinde bulunuyor.