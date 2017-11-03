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Dolar rekor kırdı

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Dolar rekor kırdı
Dolar/TL bugün açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi sonrasında yükselişe geçti.

Fortune Turkey'nin haberine göre, dün akşam ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanlığı için Jerome Powell'ı aday göstermesiyle 3.80'in altına gevşeyen dolar/TL kuru bugün açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından yükselişini sürdürerek 15:08'de 3.8662 seviyesine çıktı.

Saat 15.50 itibariyle dolar/TL yüzde 1.44 primle 3.85 seviyesinin üzerinde seyrederken, euro/TL yüzde 1.47 yükselişle 4.4946'dan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi ise yüzde 1.65 kayıpla 111.127 puanda.

Saat 17:57 itibariyle dolar/TL 3.88 seviyesini aştı. 

En düşük 110.576 puanı gören endeks, şu sıralarda 111.127 seviyesinde. Bankacılık endeksinde ise yüzde 3.5 kayıp yaşandı.

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