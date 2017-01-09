Dolar rekor tazeledi

Dolar ve altın haftaya yükselişle başladı. Küresel piyasalarda tırmanışını sürdüren dolar ve parite etkisiyle yükselen euro, yeni haftaya rekor seviyede başladı. Dolar/TL 3.73 Euro ise 3.92 seviyesini aşarak yeni zirvesini gördü.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlayarak 139 liranın üzerine çıktı. Geçtiğimiz hafta 3.64’ü aşan dolarda rekor yolculuğu devam ediyor.. Bankacılar kurda küresel piyasaların ve lokal siyasi gelişmelerin izleneceğini söylediler. Cuma günü akşam saatlerinde 3.63 civarında işlem gören dolar/TL, dün sabah 3.68 seviyesinin üzerin çıktı. Dolarla birlikte euro da 3.8718’i görerek rekor tazeledi. İlerleyen saatlerde ise tırmanışını sürdürdü. Genel çerçevede kuru baskılayan lokal unsurlar arasında TCMB’nin siyasi endişelerle TL’nin sert değer kayıplarına karşın faiz adımlarını kullanmaktan çekinebileceği endişesi, faiz adımlarının kullanılması halinde siyasilerle yaşanabilecek gerilim ihtimali, Türkiye’ye tek yatırım yapılabilir notu veren Fitch’in 27 Ocak’taki değerlendirme tarihinin

yaklaşması ile siyasi ve jeopolitik gelişmeler öne çıkıyor.



Çeyrek 228 TL



Serbest piyasada altının gramı, geçen haftanın son işlem gününde dolar/TL’deki yükselişe paralel günü yüzde 0,83 artışla 137,6 liradan tamamladı. Gram altın yeni haftaya da yükselişle başladı ve 139,2 lirayı gördü. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 228, Cumhuriyet altını 932 liradan satıldı. Altının ons fiyatı ise geçen haftanın son işlem gününde 1.181 dolar seviyesinden güne başlamasına karşın bu seviyelerde tutunamadı ve günü yüzde 0,67 değer kaybıyla 1.173 dolardan tamamladı.