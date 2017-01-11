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Dolar rekor tazeledi

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Dolar rekor tazeledi
Sabah saatlerinde 3.8951 ile rekor kıran, ardından 3.84'lü seviyelere çekilen kur yeni zirveyi test etti. Dolar/TL 'de yukarı yönlü hareket yüzde 2.8'i aştı. Kur, 3.90 ile rekor tazeledi.

Dolar/TL , Merkez Bankası'nın dün Döviz likiditesini artırmak için tüm vadelerde Döviz zorunlu karşılıklarını 50 baz puan düşürmesi ile 3.74 seviyesine kadar inmiş, ardından sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçerek rekor tazelemişti.

Kurdaki sert volatiliteyi değerlendiren uzmanlar Merkez Bankası'nın faiz silahını kullanması gerekeceğine dikkat çekiyor.

Euro/TL 'de ise rekor Çarşamba günü tekrar kırılarak 4.1108'e geldi. Döviz sepeti ise 4 lirayı aştı.

Dolar/TL , Merkez Bankası'nın dün Döviz likiditesini artırmak için tüm vadelerde Döviz zorunlu karşılıklarını 50 baz puan düşürmesi ile 3.74 seviyesine kadar inen kur, yeniden dalgalı bir yükselişe geçti ve üst üste rekorlar kırdı.

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