Dolar ve Euro durdurulamıyor

Dolar kuru uluslararası piyasada en yüksek 3.9830 seviyesini görerek tarihi rekorunu yeniledi.

Dolarda hareketlilik devam ediyor. Dün tüm zamanların rekorunu kıran dolar/TL yeni güne rekorla başladı. Dolar en yüksek 3.9830 seviyesini görürken, şu dakikalarda 3.9794 seviyesinde hareket ediyor.

Merkez Bankası dün uzun zamandan beri ilk defa faizle ilgili örtülü bir adım atmıştı. Merkez Bankası'nın adımı sonrası 3.97 seviyesinin üzerinde olan dolar kuru, 3.95 seviyelerine gerilemişti.

EURO VE STERLİN DE REKOR KIRDI



Euro, Türk Lirası karşısında rekorunu 4.6772 seviyesine taşırken, Sterlin 5.2792 seviyesine taşıdı. Şu dakikalarda Euro/TL 4.6730, sterlin/TL ise 5.2748 seviyesinden işlem görüyor.