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Dolar ve euro güne hızlı başladı

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Dolar ve euro güne hızlı başladı
Güne 3,83 liranın üzerinde başlayan dolar/TL kuru, ilerleyen saatlerde 3,81 liraya kadar düştü. Euro ise 4,12 liranın üzerinde açılırken sonrasında 4,10 liranın altına düştü.

Dün, güne yükselişle başlayan dolar/TL, en yüksek 3,8574'e kadar yükselmesinin ardından bu seviyelerde tutunamadı ve günü bir önceki kapanışına göre yüzde 0,99 değer kazancı ile 3,8226'dan tamamlamıştı.

Bugüne düşüşle başlayan dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla 3,8180 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 azalışla 4,1035 seviyesinden, sterlin/TL ise yatay seyirle 4,8320'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurtdışında ise İngiltere'de büyüme ve ABD' de başta toptan eşya stokları olmak üzereyoğun veri akışının takip edileceğini kaydetti. ABD Başkanı Doland Trump'ın söylem ve kararlarının piyasaların yönüüzerinde etkili olabileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL için3,7750 seviyesinin destek, 3,8430 ve 3,8550 seviyelerinin direnç konumundaolduğunu vurguladı.

GÖZLER FITCH'TE

Öte yandan döviz kurlarındaki hareketlilik yarın Fitch'ten gelecek açıklamayı bekliyor. Fitch, Türkiye için yatırım yapılabilir notu veren tek kredi derecelendirme kuruluşu.

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