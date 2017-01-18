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Dolar ve Euro ne kadar oldu?

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Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Doların küresel düzeyde duraksaması ve Merkez Bankası'nın attığı frenleyici adımların etkisiyle dolar 3.78 lira ve euro 4.04 liranın üzerine çıktı.

Donald Trump'ın ABD Başkanlığı görevini devralmasına iki gün kala, "değerli dolar" hakkında "endişe" ortaya koyduğuna ilişkin açıklamaları, doları küresel düzeyde bir miktar geriletti. Euro/dolar paritesi, küresel piyasalarda 1.04 - 1.05 düzeyinden, 1.06-1.07 aralığına yükseldi.

Geçen hafta ortasından bu yana bankaları "ucuz fonlamayı" bırakan Merkez Bankası da dün piyasa kapanışı sonrası bankacıların "swap işlemi" olarak adlandırdıkları "TL depoları karşılığı döviz depoları piyasasının açılması kararı" aldı.

Merkez Bankası'nın kararı sonrası dün akşam kapanışta 3.77 lira dolayında işlem gören dolar, bu sabah 3.78 - 3.79 lira aralığına; dün akşam 4.03 lira dolayında işlem gören euro da 4.04 - 4.05 lira aralığına yükseldi.

Anayasa değişikliği görüşmelerinin yarattığı gerginlikle geçen hafta dolar 3.94 lira ve euro da 4.17 liralık tarihi rekor düzeylere tırmandı.

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