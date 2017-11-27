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Dolar ve Euro ne kadar oldu?

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Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Geçen hafta boyunca sert hareketlerin yaşandığı döviz piyasasında 3,98 liranın üzerini gören dolar, yeni haftanın ilk gününde 3,94 liranın hemen üzerinde alıcı buluyor.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlayarak saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,27 azalışla 3,9390 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,44 düşüşle 4,6990'dan, sterlin/TL de yüzde 0,53 azalışla 5,2470'ten işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesinin, yurt dışında ise ABD ekim konut satışları ile Dallas Fed İmalat Sanayi Aktivite Endeksi'nin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,90'ın destek, tarihi zirve olan 3,9830'un direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

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