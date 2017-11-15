Dolar ve euro rekor kırdı

Euronun global para birimleri karşısında göstermiş olduğu yükseliş sonrasında euro/TL 4.61 seviyesini de aşarak bir rekor daha kırdı. Böylece 3 gün üst üste rekor kıran euro/TL, 4.50 seviyelerinden 4.61'e gelmiş oldu.

Türk Lirası, küresel olarak değer kazanan euro karşısında kayıplarını genişletti. Dolar/TL'de ise yatay hareketlilik sürüyor. Dün güne 3.87'den başlayan, akşam saatlerinde artışını hızlandırarak 3.91 seviyesini test eden dolar/TL, yeni güne 3.90'ın hemen altında başladı. Dün açıklanan ABD ÜFE verisinin tahminlerden güçlü gelmesinin etkisiyle yükselen dolar kuru, daha sonra düşüşe geçti ve 3.88'in altını gördü. Kur, saat 15:19'da yüzde 0,10 yükselişle 3.8921'den işlem gördü. Diğer taraftan, euro öğleden sonra 4.6128 ile rekor tazeledi ve yükseliş trendini 3. güne taşıdı. Küresel olarak değer kazanan euro, böylece TL karşısında kısa sürede 4.50 seviyesinden 4.60'ın üzerine çıktı. Euro/TL saat 15:19'da yüzde 0,54 artışla 4.6112 seviyesinden alıcı buldu. EURO/DOLAR 4 HAFTANIN EN YÜKSEK ZİRVESİNDE Öte yandan euro/dolar 1.1853 ile son 4 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Hafta başında Avrupa Komisyonu'nun Euro Bölgesi büyüme tahminini yükseltmesi, verilerin de beklentilerden iyi gelmesi euroda yükselişe neden olurken; Dolar, vergi reformuna ilişkin belirsizlikler ve Fed yetkililerinin enflasyona dair açıklamaları ile geriledi.