Dolar ve euro rekora doymuyor

Dolar/TL bu sabah güne 3.72 seviyesinde başlarken, sonrasında 3.7770 seviyesi geçerek yeni rekorunu kırdı. Euro ise 4.0000 seviyesini aşarak tarihi rekoru kırdı.

Dolar ve Euro yeni güne rekorla başladı. Bankacılar dün TL'de negatif ayrışma için belirli bir haber ya da gelişme olmadığını, negatif ayrışmayı mevcut gelişmelerin oluşturmaya devam ettiğini söylediler.

Dolarda küresel değer kazancı ve lokal endişelerin baskısıyla

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Genel çerçevede kuru baskılayan lokal unsurlar arasında TCMB'nin siyasi endişelerle TL'nin sert değer kayıplarına karşın faiz adımlarını kullanmaktan çekinebileceği endişesi, faiz adımlarının kullanılması halinde siyasilerle yaşanabilecek gerilim ihtimali, Türkiye'ye tek yatırım yapılabilir notu veren Fitch'in 27 Ocak'taki değerlendirme tarihinin yaklaşması ile siyasi ve jeopolitik gelişmeler öne çıkıyor.

Buna paralel dün de gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi olan TL'de yılbaşından bu yana değer kaybı yüzde 4.5 oldu.

TL OLUMSUZ AYRIŞIYOR

Bir bankacı TL'nin yılbaşından bu yana olumsuz ayrıştığını söyleyerek, "Dolayısıyla TL'deki bu değer kaybını Fed ve Trump beklentileri ile açıklamak yetersiz, yurt içi unsurlar etkili. Türkiye'ye ilişkin algının kötüleştiği anlaşılıyor. TCMB'nin 24 Ocak toplantısında faiz artırıp artırmayacağı, ne kadar artıracağı önemli. Bu noktada piyasada 'kurun gerilemesi için 25-50 baz puanlık artış yeterli olmaz, daha fazla artış olmalı ki TL kaybının bir kısmını geri alabilsin' düşüncesi var" dedi ve şöyle devam etti:

"Ancak TCMB'nin anlamlı bir faiz artırımı yapacağına dair pek inanç yok. Diğer taraftan 27 Ocak'ta Fitch değerlendirmesi var. Siyasi ve jeopolitik haber akışı da cabası. Bütün bunlar bir araya geldiğinde ise piyasada döviz satmak isteyen olmuyor, talep olduğunda da kur yükseliyor. Bugün euro/dolarda bir miktar yükseliş var ki dolar/TL de hafif geriledi. Ama kurda 3.75 seviyesi ilk psikolojik direnç, sonrasında ise 3.80 seviyesi önemli."

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Yatırımcıların siyasi endişeler arasında gösterdiği ve ana senaryo olmasa da erken seçim riskini de içeren anayasa değişikliğine ilişkin teklifin görüşmeleri dün başladı.

Başkanlık sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin ilk turu çerçevesinde teklifin tümüne ilişkin görüşmeler tamamlanarak, 338 oyla maddelerine geçilmesi dün gece kabul edildi.

Teklifin TBMM'de kabulü durumunda anayasal gereklilik olan 60 günün geçmesinin ardından Nisan ayında referandum düzenlenecek.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.39, valörde son işlem yüzde 11.40 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.93, valörde son işlemde yüzde 10.95 seviyesinde gerçekleşti.