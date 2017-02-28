Dolar ve Euro'da son durum

Dolar ve Euro ne kadar oldu? Detayları haberde bulabilirsiniz.

Küresel risk iştahının yeterince kuvvetli devam etmemesinin etkisiyle dolar/TL'de aşağı yönlü ivme yavaşladı.



Bankalararası piyasada dolar 3,60 civarında hareket ediyor. Euro da 3,80'in üzerinde işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan, dolar/TL için 3,6150 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu, bu seviyeyi aşmadığı sürece alımların güçlenmesini beklemediklerini belirtiyor.



Piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Kongre'de yapacağı konuşmada vergi indirimleri ve altyapı harcamaları konularında vereceği mesajları bekliyor.



Merkez Bankası'nın ocak ayından bu yana uyguladığı sıkı likidite politikası ve gelişmekte olan ülke para birimlerine ilişkin artan risk iştahı ile dolar/TL tarihi zirve olan 3.9417'den yönünü aşağı çevirerek geçen hafta 3,5560'a kadar gerilemişti.