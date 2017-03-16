Dolar ve euro'da son durum

Fed'in faizleri beklendiği gibi 25 baz puan artırmasının ardından dolar inişe geçti. Dolar/TL 3.68, euro/TL ise güne 3.96 seviyelerinde işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası dün sonuçlanan Mart ayı toplantısında beklentilere paralel faizleri yükseltmesine karşın, bu yıl için artış sayısına dair tahminlerini değiştirmezken, dolar/TL 3.67’li seviyelere kadar geriledi.

Piyasalar günün kalanında ise bu haftanın bir diğer önemli gündem maddesi olan PPK kararlarını izleyecek.

Reuters’ın Fed toplantısı öncesi 14 Mart’ta gerçekleştirdiği ankete göre katılımcılar ağırlıklı olarak geç likidite penceresinde 100 baz puanlık artış beklerken, koridorun üst bandında da artırım beklentileri bulunuyor.

ABD doları Fed’in beklendiği üzere faizleri artırması, fakat parasal sıkılaşmanın hızlanacağı konusunda bir sinyal vermemesinin ardından Asya seansında kayıplar yaşarken, tahvil getirileri de düştü.

Fed dün saat 2100’da açıkladığı kararla faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 0.75 ve yüzde 1 aralığına getirirken, daha fazla artışların “kademeli” olarak gerçekleşeceğini belirtti.

HSBC Portföy Stratejisti İbrahim Aksoy, Yellen’ın konuşması ve projeksiyonların Fed’in faiz artışları ve bilançonun küçültmesi konusunda son haftalarda piyasalarda oluşan kaygıların kısa vadede azalmasını sağlayacak türden olduğunu söyledi.