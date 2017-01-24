Dolar ve euronun ateşi yükseliyor
Merkez Bankası'nın faizlere dokunmama kararının ardından dolar/TL 3.80'i aştı. Euro/TL ise 4.10'a yaklaştı. Öncesinde dolar/TL gün içinde 3.74'ün de altına inmişti.
Piyasalar Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına odaklanırken dolar güne 3.7563/3.7594 TL seviyelerinden başladı. Euro ise 4.0401/4.0433 TL'den işlem gördü.
Merkez Bankası'nın kararı öncesi gün içinde dolar/TL 3.74'ün altına gerileyen dolar. Merkez Bankası'nın açıklamasından sonra 3.82'nin de üstüne çıktı. Dolar şu an 3.7857/3.7892 TL seviyelerinden işlem görüyor. Euro ise 4.0646/4.0660 TL seviyelerinde
Etiketler: merkez bankası, dolar, önlem, açıklma
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