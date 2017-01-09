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Dolar yerinde durmuyor!

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Dolar yerinde durmuyor!
Dolar sabah saatlerinde 3.6494 TL'yi görerek tarihi rekorunu kırdı. Dolar daha sonra 3.65 TL'yi aşarak bir kekor daha kırdı. Gözler açıklanacak sanayi üretim endeksinde olacak.

Geçen hafta 3.64’ü aşarak tarihi rekorunu kıran dolar/TL saat 07:44’te 3.6469/3.6485 seviyelerinden işlem görüyordu. Dolar daha sonra 3.65 TL’yi aşarak bir kez daha rekor kırdı.

Euro aynı saatlerde 3.8406/38415 TL seviyelerinde.

Kapalıçarşı’da gram altın 137 TL’den, çeyrek altın 226 TL’den, yarım altın 453 TL’den tam altın ise 897 TL’den alıcısını bulacak.

TÜİK saat 10:00’da kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıklayacak.

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