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Dolar yine fırladı

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Dolar yine fırladı
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'in faiz artışlarının beklentilerden daha hızlı yapılması gerektiğini belirten konuşmasının ardından küresel piyasalarda yükselen dolar 3.80 lirayı, euro da 4.05 lirayı aştı.

Fed Başkanı Janet Yellen, yaptığı bir konuşmada faiz oranlarını "önümüzdeki iki yıl içinde bir kaç kez" artırmasını beklediğini ifade etti. Yellen, faiz artışlarını yapmakta gecikmenin, enflasyon ve mali istikrarsızlık nedeni olabileceği uyarısında bulundu.

Fed Başkanı'nın açıklamalarının ardından yükselen dolardaki artış, "güçlü dolar hakkında endişelerini" açıklayan Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna yalnızca bir gün kalması nedeniyle sınırlı kaldı.

Fed Başkanı Janet Yellen işsizlik oranının yüzde 5'in altına gerilediğini ve enflasyonun yüzde 2'ye yaklaştığını belirterek şöyle devam etti:

"Şimdi çoğunuz gelecek faiz artışının kesin zamanını ve faizlerin ne kadar yükseleceğini bilmek istiyor ancak basit gerçek şu ki size yanıt veremem çünkü yanıt ekonominin gelecek aylarda nasıl gelişeceğine bağlı. Ekonomimiz çok büyük ve karmaşık; izleyeceği yolun şaşırtıcı dönüşleri ve virajları olabilir ancak size ne beklediğimizi söyleyebilirim. Geçen ay itibarıyla ben ve çoğu meslektaşım federal fon oranını 2019 sonuna kadar yılda birkaç defa artırmayı öngördük. Böylece faiz oranı uzun vadeli tahminiz yüzde 3'e yaklaşacak."

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