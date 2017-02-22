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Dolarda büyük düşüş!

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Dolarda büyük düşüş!
Güne 3.6190 liradan başlayan kur Fed'in akşamki toplantı tutanakları öncesinde 3.60'ın altına geriledi. Merkez Bankası'nın ocak ayından beri attığı likidite adımlarının düşüşte etkili olduğu belirtiliyor. Euro/TL ise yüzde 0.8 düşüşle 3.78'e kadar indi.

24 gelişen piyasa para biriminden 13'ü bugün dolar karşısında değer kaybederken 11'i yükseldi. En fazla değer kazanan para birimi Türk Lirası oldu. TL'yi yüzde 0.32 artışla Güney Kore wonu izledi. Yurt içinde bugün reel sektör güven endeksi açıklandı. Endeks Şubat ayında 105.3'e yükseldi. ABD'de 2. el konut satışları da günün öne çıkan verisi. 

Bu akşam saat 22:00'de Fed'in son toplantısına ait tutanaklar yayımlanacak. Tutanaklar faiz artışı beklentilerine ışık tutacak. Son dönemde bölgesel FED Başkanları ve Başkan Janet Yellen'dan gelen 'şahin' tondaki açıklamalar Mart ayında faiz artışı olabileceğine işaret ediyor. 

AŞAĞI YÖNLÜ DENEMELER OLACAK
 

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, Ak Yatırım yolladığı notta "Tutanaklarda üyeler arasında Fed faiz artırımı patikasına ilişkin olarak ne ölçüde görüş birliği olduğuna bakılacak. Trump'ın vergi reformuna ilişkin detayları bekleyen piyasalarda Fed tutanaklarının piyasa etkisi sınırlı olabilir." değerlendirmesini yaptı. 
  
Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan da "Kurun gerilemesiyle birlikte, 3,9415 zirvesinin görüldüğü 11 Ocak tarihinden bu yana TRY’de, USD’ye karşı görülen değer kazancı yüzde 6,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. 3,65 seviyesi aşılmadıkça aşağı yönlü denemeler olacaktır" yorumunu yaptı. 

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