Dolarda düşüş kısa sürdü! İşte anlık ve güncel döviz kurları

Dolarda pazartesi günü hem Merkez Bankası kararları hem de vize krizinde yumuşama haberleri ile başlayan düşüş uzun soluklu olmadı.

Habertürk'ün haberine göre dün akşam 3.89 TL sınırına kadar çıkan dolar bu sabah ilk işlemlerde ise 3.87-3.88 TL seviyelerinde hareket ediyor.

Dolarda hareketlilik devam ediyor. Pazartesi günü 3.89 TL seviyelerinden 3.82 TL'ye kadar gerileyen dolar kuru, dünü ise yükselişle geçirdi. Analistler, dolardaki düşüşün yeniden başlayabilmesi için karşılıklı yapılan vize açıklamalarının ardından piyasaların ilişkiler konusunda somut adımlar görmek isteyeceğini belirtiyor.

Bu noktada kurun daha aşağı gitmesini sağlayacak daha fazla haber akışı olmaması nedeniyle düşüşün devam edemediği belirtiliyor.

GÖZLER YILDIRIM'IN TEMASLARINDA

Dolardaki yön için en yakından takip edilen konuların başında Başbakan Binali Yıldırım'ın ABD temasları geliyor.

Piyasalar Başbakan Binali Yıldırım'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Perşembe günkü görüşmesini ve buradan gelecek mesajları bekliyor.

Güne bu bekleyişlerin gölgesi altında başlayan dolar, 3.88 TL seviyelerinde hareket ediyor. Dolar saat 07.40 itibariyle 3.8824 TL'den el değiştirirken, euro 4.5049 TL oldu. Dolar saat 08.35 itibariyle ise 3.8727 TL seviyesine geriledi.

3.89 TL KRİTİK SEVİYE

Kapital FX'ten Enver Erkan, piya ile ilgili şu görüşleri paylaştı:

"Geçen gün ABD ile olan vize probleminin çözümünde tünelin ucunda ışık gören piyasalar, Washington’daki Türk Büyükelçiliği’nin herhangi bir garanti vermediklerini açıklamasının ardından çözümün o kadar da yakın olmayabileceği endişeleri ve ABD ve Türkiye’de süren davaların çözümü geciktirebileceği endişeleriyle negatif hareket etti. TRY’nin hassas görünümü devam etmekle birlikte, ana bant olarak gördüğümüz 3,83 – 3,89’un direnç bölgesi test edilmektedir. 3,89’da ikili tepe oluşturma eğiliminde olan kur, bu direnci hacimli aşarsa 3,95 bir sonraki teknik dirençtir. Bu bölgeden realizasyon beklenebilir."